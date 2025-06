¿Qué ves primero? Este sencillo test de personalidad te dirá si eres indeciso

León: no sueles pasar desapercibido. Te destacas por ser auténtico. No toleras que te den órdenes sin una debida justificación. Te escapas de las personas negativas para no contagiarte de su mala vibra. Le das poca importancia a lo que otros opinen sobre ti. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu vida y nunca harías algo para lastimarlos. Tratas a quienes te rodean de la misma manera que lo hacen contigo.