¿Qué ves primero? Este sencillo test de personalidad te dirá si crees en el amor

Saxofonista: te destacas por tener un gran espíritu aventurero. Constantemente te encuentras en la búsqueda de nuevos desafíos para poner a prueba tus capacidades. Detestas quedarte quieto y la zona de confort no es para ti. No crees que las relaciones amorosas sean para siempre y por ello, prefieres tener amores fugaces pero muy intensos. No eres del tipo de persona que pasa desapercibida cuando asiste a una reunión. Tienes una contagiosa actitud positiva que todos a tu alrededor admiran.