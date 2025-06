“Acompañar es sostener”: una campaña que interpela el castigo con cuidado en la lucha contra las adicciones en Tucumán

Este enfoque, explicó, no promueve el consumo, como suelen afirmar los sectores más conservadores, sino que asume su existencia y busca disminuir los riesgos asociados. “Cuando una campaña dice ‘si tomás, no manejes’, eso es reducción de daños. No niega que alguien consuma, sino que intenta que lo haga con el menor riesgo posible. Lo mismo vale para cualquier sustancia”, ejemplificó.