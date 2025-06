¿Con cuánto tiempo de anticipación se puede predecir el alzheimer?

De acuerdo con los autores, este trabajo publicado en la revista científica Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association podría abrir muchas puertas en el tratamiento y prevención del alzheimer, hacer una intervención temprana, y mejorar su calidad de vida retrasando sus efectos. Pero también, este avance permitiría hacer pruebas de terapias experimentales.