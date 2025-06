Potencial urbano: “Tucumán debe estar 30 años por delante”, dijo el arquitecto colombiano Gustavo Restrepo

Decisión política

El modelo de Medellín no habría sido posible sin decisión política. “Un día ganó las elecciones de Medellín, Sergio Fajardo y convocó a arquitectos investigadores de la universidad para pensar proyectos”. A partir de allí comenzaron a analizar datos y estadísticas. “Uno puede hacer muy fácil una ciudad para los turistas, pero una ciudad que resuelva la calidad de vida para las familias necesitaba estar fundada en algo”, explicó. Por eso, trabajaron con el índice de desarrollo humano y detectaron dónde estaban las zonas más vulnerables: “Esa gente estaba viviendo con menos recursos y era donde más existía la guerra”, explicó sobre las investigaciones que realizaron y destacó que el proceso de transformación requirió continuidad en las políticas públicas durante ocho años. “Si no hubiera existido la intención política, no hubiera funcionado”, remarcó.