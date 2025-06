El rompecabezas de Federico van Mameren: “Las elecciones obligan a fijar posiciones”

Explicó que los concejales de ese municipio habían planteado una sesión para autorizar la contratación directa de una obra, pero la avenida ya estaba pavimentada. “La intendenta vetó la ordenanza, porque no tenía sentido, aunque fue aprobada por el propio oficialismo. Luego, algunos concejales oficialistas intentaron explicar que no se trataba de toda la avenida, sino de un puente, pero eso no fue lo que se discutió en la sesión. Y no pasó nada. No hay preocupación de los vecinos ni de la sociedad por entender por qué se aprueba algo que está mal; no es comprensible”, señaló.