Rodrigo Bueno y el Club de los 27: las tragedias de los músicos que mueren jóvenes

Una frase profética sobre la ausencia de Rodrigo Bueno

Las palabras de Rodrigo siguen presentes en la memoria colectiva, con un tono casi profético: “Y cuando te morís, pasás a ser mejor de lo que eras, porque dicen ‘pobre, mirá vos qué buen pibe que era, qué chico bueno’. Entonces ahí pasás a ser el idolatrado. O sea que si soy ahora esto, imaginate cuando me muera. Los discos que va a vender Magenta. Yo no voy a ganar un mango porque yo no voy a estar, lo voy a estar contando en el sobretodo ese de madera”.