¿Dónde nevó en el norte del país? Las provincias sorprendidas por el frío extremo

En Tucumán no hay alertas por nevadas, sin embargo el SMN también advirtió por las temperaturas bajas de los primeros días de la semana. Las mínimas no superarán los 5 °C –habrá días que el termómetro marque 2 °C– y las máximas solo superarán los 20 °C el martes. El resto de la semana, rondarán entre los 15 °C y los 17 °C. Sin embargo, no se pronosticaron alertas por nevadas.