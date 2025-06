90 años de la muerte de Gardel: cómo fue el misterioso choque de avión que mató a 17 personas

Los vuelos comerciales de la década del 30 no eran muy confiables, los choques eran frecuentes. Es por eso que Gardel temía, sin embargo, era lo más conveniente según la ajustada agenda de la gira del grupo. Según la biografía escrita por Felipe Pigna hubo un cambio de itinerario debido a una amante colombiana que mantenía al músico con una joven de 25 años. La juerga de esa última noche se prolongó en una partida de póker, que demoró el irse a acostar y cambió los planes”. Por esta razón, Gardel y sus músicos no habrían salido a las 8.00 a.m., como se les había propuesto inicialmente, sino pasado el mediodía. En lugar del vuelo directo hicieron, entonces, la escala en Medellín.