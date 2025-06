Cómo ganar masa muscular en los brazos sin pesas después de los 50

Para practicar los dips sin lesionarse, hay dos puntos que se deben tener en cuenta. En primer lugar, no mantenerse en un rango de comodidad. Esto se debe a que podrías estar debilitando los pectorales y los músculos de los hombros y no es la idea que haya músculos sin trabajar. Por otra parte, no vale “rebotar” al bajar en los dips. En cambio, se debe sentir cómo cada músculo se esfuerza por mantener todo el peso corporal.