Los impresionantes números del debut de La Voz Argentina ¿cuánto midió el rating?

Catalina, de Almagro, con “Eyes Of The Tiger” no convenció a nadie. En cambio, Nina, de La Plata, se destacó con una versión muy particular de “Latin Girl”, de Emilia, que sedujo a todos. Lali fue bloqueada por los Miranda, entonces la cantante se quedó en el team del dúo. Luego llegó el turno de Débora, de Ituzaingó, que subió al escenario para interpretar “Love Of My Life”, un tema de Queen muy difícil que no la ayudó para nada. Pablo, de Mendoza, con una fuerte historia de vida detrás, fue el último intérprete de la noche con el cuarteto “La cabaña” y obviamente fue team Luck Ra, con quien terminó cantando a dúo. La marca máxima del estreno fue de 20 puntos y lideró la noche.