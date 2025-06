Torre de Inclusión en la capital: se aprobó, pero se pidió conciencia ambiental

Un lugar definitivo

El impulsor del proyecto en el cuerpo parlamentario, Emiliano Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital), defendió los beneficios de este acuerdo. “El proyecto prevé una construcción de dos pisos de 1000 metros cuadrados porque, históricamente, la Junta de Discapacidad no tiene un lugar físico definitivo. Cada determinado período de tiempo, se les vence un contrato de alquiler y deben cambiarse de lugar. Además, cabe remarcar que los U$S 3 millones alcanzan a toda la construcción y no solo a una parte. Esta idea hará que el área de discapacidad cuente con Renaper, asesoramiento legal, subsidio de salud y una interrelación de áreas que son importantes a la hora de que un padre deba hacer un trámite con un hijo con discapacidad, todo en el mismo lugar”, señaló.