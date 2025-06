En busca de un repunte en las ventas, adelantan el Día del Niño al 10 de agosto

A pesar del contexto, desde la CAIJ subrayaron que no hubo aumentos de precios en relación con 2023. “No hay margen para subir porque si no, no se vende”, admitieron. Además, manifestaron su preocupación por el ingreso de juguetes importados a precios muy bajos —30% llegan a menos de tres dólares por kilo—, lo que representa una competencia desleal para los fabricantes locales.