Caos en el Mundial de Clubes: Real Madrid sufrió la expulsión de Asencio y Courtois estalló de furia

Lo ocurrido con Asencio no fue una sorpresa total en el plantel. En el estreno del torneo ante Al Hilal, ya había sido protagonista negativo al cometer un penal innecesario que derivó en el empate del equipo saudí. Esa repetición de errores generó inquietud interna, y Courtois fue uno de los más enfáticos al referirse a la situación: “Son dos veces el mismo error, que pueden ser muy ligeros, pero tenemos que ser un poco más inteligentes y no cometer ese fallo”. Aunque luego intentó bajar el tono: “Él lo sabe y no hay problema”.