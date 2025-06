River acelera por Maximiliano Salas y está dispuesto a pagar su cláusula de salida

La movida de River podría romper un “pacto de caballeros” no escrito entre clubes argentinos, que suelen evitar ejecutar cláusulas de rescisión entre sí para no generar conflictos. Gallardo fue consultado por un supuesto malestar de Diego Milito, presidente de Racing, por el llamado al jugador, pero el DT aseguró que Milito no le manifestó ningún enojo.