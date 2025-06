El problema del plástico en la vida moderna

La experta ha señalado que “la relación humana con el plástico está fuera de control”, que con el reciclaje no alcanza, que hay que empezar a trabajar con el consumo y evitar la exposición con tanto plástico para que no entre al organismo de las personas. Y ejemplifica: “dejar de usar contenedores de comida caliente, tablas de picar y utensilios de plástico en la cocina. También eligiendo tomar agua filtrada en vez de agua de botella. Y después está el plástico que podemos evitar en nuestra vida cotidiana: llevar bolsas de tela al súper o no pedir tacita de café, por ejemplo. También elegir dónde compramos, dónde consumimos”.