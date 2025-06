Cartas de lectores III: Maltrato en colectivos

Con frecuencia notamos ésta falencia en el servicio público de pasajeros, de parte de los choferes; maltratando a personas de la tercera edad, por diferentes motivos, al subir al colectivo; lo peor de todo, es que las bajan en el acto, y a veces llaman a la fuerza pública para que procedan. Esto se viralizó arriba de un interno de la Línea 123. Todos sabemos que las empresas cobran un subsidio por los boletos, que ni siquiera controlan los cu poncitos; cuando hacen el cambio de turno quedan amontonados en el coche; sin embargo, algunos choferes les piden documentos a los jubilados; una vergüenza. Esto tiene que acabar. Exigimos respeto a la gente mayor; no somos animales. Yo uso a diario estos boletos y me fijo minuciosamente cómo tratan a la gente. El Gobierno paga esos boletos, no son gratis para el empresariado, que debe capacitar a sus choferes, ya que cobran fortunas por sus tareas. La gente mayor, las personas discapacitadas y los niños son prioritarios. Más respeto, por favor.