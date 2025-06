¿Qué es la Luna?

Los modelos de captura suponen que la Luna era un cuerpo formado que al acercarse a la Tierra fue captada por la fuerza gravitatoria y comenzó a girar alrededor de ella. La Luna no tiene exactamente la misma composición que la Tierra, lo que hace pensar que estos modelos son aceptables. Si fuese una captura debería seguir acercándose a la Tierra y no alejándose, como es lo que se observa. Hay cosas que los hacen aceptables y otras que no.