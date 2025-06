Integridad científica e IA: ¿la ciencia en cuestión?

Sin embargo, esta evidencia científica ha desatado un debate crucial. Otra línea de pensamiento argumenta que estos hallazgos, aunque válidos, señalan un síntoma evidente en lugar de una enfermedad subyacente. Desde una perspectiva más pragmática, atribuir la culpa al medio es como acusar a una biblioteca de la falta de sabiduría de quien solo copia los títulos de los libros. El verdadero reto no radica en la herramienta, sino en la inercia institucional de un sistema educativo y científico cuyos métodos de evaluación no se han acompañado con la revolución del estatus tecnológico de los últimos 20 años. El corolario es claro: la cuestión no es la existencia de la IA, sino la ausencia de una metodología para su correcta integración. Así, el foco debe pasar de la detección a la responsabilidad autoral absoluta y al desarrollo de una IA Explicable que transforme estas cajas negras en herramientas transparentes y fiables para un aprendizaje e investigación genuinos.