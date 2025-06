La noche triste de los perucas

La noche

Y más tarde, ya en su departamento del barrio de Monserrat, mientras cierra la doble persiana de la habitación que da a la calle San José y se abandona descalza sobre la cama, abrumada y en penumbras, la doctora Cristina Fernández de Kirchner piensa antes de dormir: Vencen los gorilas, los fachos vencen. Yo, que encarcelé a los militares de la dictadura, que otorgué la Asignación Universal por Hijo y los planes sociales. Yo, que repartí computadoras a los estudiantes y sembré de escuelas y hospitales la entera dimensión de la patria, ahora viviré entre rejas... Ya me hundo en el sueño y de la calle me llega la maravillosa música de los cánticos y el humo remoto de los choripanes. Oigo pasos en el corredor, pero no se detienen junto a la puerta. Son los periodistas, que me acosan. Pronto, en apenas unos días vendrán ellos, mis enemigos, armados con legajos, sentencias y dictámenes, y entonces el destino se cernirá sobre mí, inapelable. Ahora, el sueño ya está aquí, y dejo que me arrastre…