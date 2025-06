El Manual del Anti-Obsoleto: La receta para sobrevivir en la Era de la Humanidad Aumentada

El verdadero "reset" que necesitamos no es un curso de Python. Es desoxidar y potenciar las cuatro habilidades que nos hacen irremplazables. Son los cuatro ingredientes de la receta para ser un Homo Augmentus con todas las letras, no una simple terminal de una máquina. Son 4 pilares para construir la educación de hoy (no sólo del futuro).