El increíble error del arquero de Mamelodi Sundowns en la derrota contra Borussia Dortmund en el Mundial de Clubes

El triunfo parecía encaminado para el conjunto alemán al cabo de la primera mitad, ya que se puso 3-1 arriba con los goles de Serhou Guirassy y Jobe Bellingham. Encima, a los 15 minutos de la segunda mitad, se puso 4-1 con un gol en contra de Keanu Cupido. Los sudafricanos, no obstante, no bajaron los brazos, y se pusieron 3-4 con los goles de Iqraam Rayners y Lebo Mothiba, aunque no les alcanzó para la remontada.