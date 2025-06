Herramientas y conductas cotidianas para ser sostenibles

- El 80% de los residuos que se generan en Tucumán y en la Argentina son compostables: cáscaras de fruta, de verduras. El problema es que cuando no se compostan, contaminan al mezclarse con plásticos, por ejemplo, se generan residuos que afectan las napas y terminan contaminando ríos y aguas. En mi casa, al cocinar con mis hijos -Guillermina (15 años), Agustina (13) y Patricio (10)-, separamos todo lo compostable en un recipiente en la cocina. Ese abono lo usamos para las plantas, ¡y es una bomba! Hoy la municipalidad de San Miguel de Tucumán trabaja mucho en concientización. Pero esto debería empezar desde la escuela, desde los niveles iniciales. Que los niños tengan ya incorporado este tipo de acciones. A veces, mis propios hijos me marcan errores y me ayudan a corregirlos, no solo en lo ambiental, sino en muchos aspectos.