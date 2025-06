Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Sargento Peppa ha tocado como tal desde 2019 en el Teatro Alberdi, en Tafí Viejo y el Centro Cultural Virla y en el mismo San Martín, donde siempre cosecharon elogios del público y la crítica. Entre sus presentaciones más recordadas figuran los espectáculos “Come Together” (2021), “Get Back” (2022) y “Cruzando Abbey Road”, cada uno con una propuesta renovada pero siempre centrada en el legado de The Beatles. Estos shows demostraron el compromiso de la banda no solo con la música sino también con el cuidado estético y conceptual que caracteriza a los tributos de alta calidad. No faltarán canciones como “Something” y “Here Comes the Sun”, entre otros memorables clásicos del rock.