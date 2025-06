Osvaldo Jaldo: "Va a haber un costo social muy importante si Nación no reacciona a tiempo"

Y continuó: “A la Nación tiene que irle bien, pero con las provincias incluidas. Que no pretenda el presidente (Javier Milei) que le vaya bien al gobierno nacional mientras a los 23 o 24 distritos del interior nos va mal. Eso no existe bajo ninguna posibilidad. O nos va bien a todos, o nos va mal a todos. El Presidente tiene que tenerlo claro, y no va a poder gobernar si no lo hace con los gobernadores. Que no se equivoque: las provincias somos las que brindamos contención social, salud, educación y asistencia social”, sostuvo Jaldo.