Retenciones y malestar en el NOA: “La medida llega tarde y nos castiga”, dijo José Frías Silva

La distorsión geográfica de las medidas también generó malestar. Mientras cultivos como trigo y cebada -de mayor presencia en el centro del país- no enfrentan la misma urgencia, los productores del norte sienten el peso de una medida pensada “desde Buenos Aires”. Aun así, Frías Silva evita la confrontación directa: “No me gusta verlo como una cuestión centro vs. norte. Pero lo cierto es que los tiempos de la región no están siendo tenidos en cuenta”.