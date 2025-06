La Argentina aspira a mejorar su calificación para que lleguen más inversiones externas

Los operadores del mercado resaltan que un resultado mejor al esperado, es decir, que la Argentina ascienda a “mercado emergente” y no a “mercado de frontera”, podría darle un mayor impulso a las acciones de las empresas locales, ya que esa noticia no se encuentra en la expectativa de corto plazo y, por lo tanto, no está incorporada en los precios de estos activos.