Mejorá tu forma de estudiar con estos consejos de alumnos destacados de Tucumán

Por otro lado, Milagros Valentina Hardoy, quien obtuvo el mejor promedio en la Escuela Secundaria de Las Talitas, destacó la importancia de la repetición y de la comprensión profunda de los temas. "Mi rutina de estudio es simple: repetir y entender hasta dominar el tema", expresó. Milagros señaló que la concentración es una habilidad que cultivó a lo largo de los años y que no depende de las circunstancias. "El teléfono no me distrae porque no le doy poder sobre mí. No soy adicta como muchos adolescentes", afirmó con convicción. Su enfoque es claro: estudiar hasta sentirse completamente segura del tema.