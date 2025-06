“¡Sigan diciendo que está acabado!”: el emotivo relato del gol de Lionel Messi con Inter Miami

A su lado, el histórico Lobo Carrasco no contuvo las lágrimas al ver la obra de arte del argentino y ofreció un análisis con el corazón en la mano: “Es el campeón del mundo y lo demuestra con esos toques. Técnicamente tiene una superioridad enorme. Hay que saber gestionar las faltas y él ha mirado que no tenía casi hueco por la izquierda y apostó por un sitio en el que un zurdo que no tenga su calidad nunca apostaría”.