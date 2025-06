"No cubrió su palo y lo vi": el detalle que Messi aprovechó para clavar un tiro libre letal contra Porto

Sobre el gol de tiro libre que desató la ovación del público, Messi explicó cómo lo visualizó. “Vi que el arquero estaba parado un poco más en el medio, que estaba cerca del arco y que iba a ser difícil pasarla por arriba, y aproveché el espacio que me dejó, porque no cubrió tanto su palo”. Ese tanto no solo fue clave para el resultado, sino que también se convirtió en el primero de un equipo de la MLS contra un rival europeo en este certamen.