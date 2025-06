River Plate se juega todo: Marcelo Gallardo planea un cambio inesperado en lugar de Driussi

En caso de que Borja no sea el elegido, Gallardo podría mirar hacia otras alternativas ofensivas, aunque todas tienen inconvenientes. Los otros atacantes convocados son Gonzalo Tapia, Ian Subiabre y Bautista Dadín. Según trascendió desde la delegación, el chileno Tapia no es una opción viable por su falta de rodaje, Subiabre es extremo y obligaría a reacomodar a Colidio, y Dadín aún no debutó en Primera División, lo que lo deja casi sin chances.