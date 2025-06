Nació la primera beba que fue operada dentro del útero de su madre en el Hospital Garrahan

El relato de la mamá

La mamá de la beba, Luana Campos (28) explicó, en diálogo con Radio Con Vos, que el diagnóstico llegó a las 25 semanas de embarazo, cuando una ecografía reveló la presencia de mielomeningocele, una malformación congénita de la columna vertebral. “A las 25 semanas me entero por una ecografía que la bebé tenía mielomeningocele, pero [los médicos] tampoco se querían adelantar. No me querían dar mucha información. Así que consigo un correo electrónico de Casa Garrahan, mando las ecografías y me contestaron a los tres o cinco días, ya con el turno para venir a la consulta”, relató.