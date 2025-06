Cartas de lectores: caños invasores

Mediante la presente quisiera exigir a los responsables de Recursos Hidricos de la Provincia, el bloqueo de caños de riego que sin ninguna autorización invadieron mi propiedad, ubicada en calle Italia S/N y pasaje Salta de San Isidro de Lules. Desde hace ya 20 años y a pesar de retirar los reclamos, todo sigue igual. Las cañerías están rotas y fluye agua hacia la superficie, ocasionando en mi actual vivienda problemas de humedad, en comedor, cocina y habitaciones, en las cuales duermen mis hijos menores, que contraen en forma periódica problemas de salud. Hace nueve años me respondieron que retirarían los caños. Pero no se cumplió, y hasta hoy no recibí notificación para llegar a una solución. ¿Será abulia, desidia o desinterés? Total, mi problema se acentúa cada día y nadie se hace responsable. Debo aclarar que tengo discapacidad visual, lo que me impide viajar a San Miguel de Tucumán.