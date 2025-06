Cristina Kirchner arengó a la militancia: "El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro, sabe que se cae"

Por último, explicó por qué, según su mirada, no le permiten ser candidata: "¿Saben por qué no me dejan competir? Porque saben que pierden. Por eso es necesario organizarse para clarificar cuál es el verdadero problema que tiene nuestro país: un modelo económico en el que se enriquecen unos pocos y el resto queda con la ñata contra el vidrio. Y esto está sostenido por un andamiaje judicial que, al mismo tiempo que mantiene vigente adefesios como el decreto 70 —que directamente modificó la Constitución—, me mete presa a mí".