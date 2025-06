Entrevista: “Cartografía de una memoria” de Gaetano Tornello

Estos últimos tres años me pregunté sobre qué y desde cuál territorio estaba poetizando. Siempre hubo destellos del ambiente norteño, pero la noción de territorio me llevó a pensar en que la escritura es necesariamente una práctica situada. Más allá de lo geolocalizado, con mi escritura intento hablar desde el hueco, desde ese vacío que es potencia. Ese es mi pacto con el monte y lo humano, hablar desde la carne, articular una lengua para el duelo. Durante el cursado del seminario “De Tempestades y Huracanes. Memoria y violencia en la narrativa latinoamericana contemporánea”, dictado por la Dra. Betina Campuzano en la Universidad Nacional de Salta leí algo que resultó ser una inflexión en mi escritura, Elizabeth Jelin en un apartado de “Los trabajos de la memoria” hace referencia a los testimonios, donde señala que los silencios y lo no dicho son expresiones del hueco traumático, estrategias para marcar la distancia social con el otro, incluso respuestas a lo que otros están listos (o no) para escuchar. Pero también pueden ser una búsqueda de restablecer la dignidad humana y la vergüenza como espacios de intimidad que no tienen por qué exponerse a los otros. Cuando pienso en la palabra territorio se me viene a la cabeza el Río Blanco de Campo Quijano, esa primera salida que tuve luego de sobrevivir un intento de suicidio. Mi territorio también fue la cama que compartí durante un mes cuando tuve que vivir lejos de donde había ocurrido mi punto de inflexión. Yo ahora intento escribir ese territorio, esos huecos traumáticos que no suelen resonar en la sociedad y en la cultura. Eso no quiere decir que no haya espacio para la ternura cuando traducimos el dolor, son fuerzas humanas que se atraen.