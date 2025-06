La salida de De Meo complica a Flavio Briatore y amenaza el presente de Franco Colapinto en Alpine

La incertidumbre aumenta ante los próximos cambios que deberá afrontar Alpine: en 2026 dejará de usar motores propios y pasará a ser cliente de Mercedes. Además, Renault vendió una parte significativa de su participación en el equipo, lo que alimenta rumores sobre una posible retirada total del proyecto. En medio de estos rumores, Briatore defendió su gestión y respaldó al piloto argentino Franco Colapinto tras su destacada actuación en Canadá: “Franco es parte del equipo, no sé de qué rumores hablan”. Además, criticó a la prensa argentina por fomentar especulaciones sobre un reemplazo: “La culpa es de ustedes, no de nosotros... Tienen que apoyar a Franco, no presionarlo, si son profesionales y lo quieren cuidar”.