¿Romance con 12 años de diferencia? Las fotos de Lamine Yamal que generaron revuelo en España

La respuesta de Vázquez

Frente a las críticas, Fati Vázquez se defendió públicamente. “Primero, tengo 29 años, aún no he llegado a los treinta. No he hecho nada, no he matado a nadie. Las reacciones son demasiado fuertes e incluso le están afectando a él. Estoy recibiendo amenazas de muerte y mensajes que me llaman pedófilo”, expresó en el programa La familia de la tele. Luego aclaró: “Somos solo dos personas que queremos pasar un buen rato y eso es todo”. En sus redes también dejó un mensaje desde la piscina: “Imagínense hablando mal de mí y yo aquí así”. Y agregó: “Elijo vivir con propósito, seguir creciendo y rodearme de luz. A quienes me desean mal, les deseo sanación”.