Impact Rankings 2025: sólo una universidad argentina entró al regional y ninguna al global

Las casas argentinas recibieron muy pocos puntos en la lista de THE. Llamativamente, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) fue la mejor ubicada de la Argentina, aunque quedó en la franja 300-400 del ranking global, y fue la única del país en el top 10 regional. La Universidad de Buenos Aires (UBA) no aparece en el listado porque no participa del proceso de evaluación, que es voluntario. Las tablas tampoco incluyen casas de altos estudios de Tucumán.