Trabajadores del Hospital Garrahan ratificaron un nuevo paro y cese de actividades por falta de acuerdo

El plan de lucha incluye tanto el abrazo simbólico como el paro del 25 de junio, y podría ampliarse si no hay respuestas oficiales. Desde ATE insisten en que no se trata solo de una mejora salarial sino de evitar el colapso del sistema público de atención pediátrica. “El plan de lucha no va a frenar hasta que se consiga lo que corresponde, el derecho de los que trabajamos y el salvataje del principal hospital pediátrico del país”, afirmó Lipcovich.