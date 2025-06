Atlético Tucumán tiene arquero: "Me levantaba a las 5 para ir a la escuela y poder entrenar", dijo la promesa "decana"

Maza sabe de procesos. No siempre fue arquero. En su infancia jugaba como delantero, incluso llegó a destacarse como extremo o lateral izquierdo. “Me gustaba mucho atacar, pero también me llamaba la atención el arco. Un día me fui a probar a Central Córdoba y, como no daban pruebas para mi categoría, me ofrecieron atajar. Yo había llevado los guantes por las dudas. Y quedé. Desde ahí, no solté más ese puesto”, recuerda entre risas.