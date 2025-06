Revés legal a favor de Mac Allister: Cami Mayán no recibiría la compensación económica que reclama

Aunque la Justicia aún no tomó una decisión firme que desestime totalmente el pedido de Mayán, el cambio de sede es un punto importante. Sucede que en Inglaterra, los cuerpos legales no contemplan la figura de la compensación económica, como sí ocurre en Argentina. El periodista de “Infama” Gonzalo Sorbo contó también que la influencer tiene plazo hasta el 30 de junio para hacer una apelación, pero que cree que no llegará a esa instancia.