Carne de cerdo: aunque aumentaron las importaciones, no bajaron los precios en las góndolas

Uccelli también sostiene que lo lógico habría sido que con ese volumen importado el precio bajara, y no que subiera. “Esa es la cuestión final. Yo creo que, a la larga, el precio al público no habría cambiado si no se hubiese importado, pero sí se le habría pagado mejor al productor. Acá, cuando comparás el precio del capón con el de la carne vacuna, hay una relación; pero con el cerdo, no existe esa correspondencia”, afirmó.