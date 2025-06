Cartas de lectores: Estacionamiento pago

La “brillante” idea de exigir un pago extra para estacionar el vehículo en las calles que el propio contribuyente sostiene con los impuestos ideados a tal fin, suena como un abuso de autoridad. Todo vehículo motorizado abona, a través de la llamada “patente”, todos los recargos ya calculados para hacer de las calles un lugar apto para el desplazamiento y el estacionamiento necesarios. Si no fuera así, no habría vehículos. La idea de cobrar un “extra” para detenerse por un momento atenta contra la libertad de traslado, razón de ser del vehículo. Podrá argumentarse que las calles son “para transitar”, no para “estacionar”. Pero la Municipalidad nunca previó playas de estacionamiento. Esta es una falta grave de diseño que incide, y mucho, sobre el bolsillo del contribuyente. Obliga al uso de guarderías privadas que, aparte, abusan cobrando “por hora” entera. Nada de fracción. Aunque se quede unos minutos, igual ya pagará la hora. Y chitón boca. ¿Esto tiene solución? Hasta el momento, no se sabe de concejal alguno que lo haya advertido. Y los concejales son nuestros representantes en la Municipalidad. ¿O no?.