El creciente uso de los monopatines eléctricos

El crecimiento ha ido derivando en preocupación estatal y regulación mínima de su uso en países de Europa, en ciudades como Bogotá y Río de Janeiro y en nuestro medio en CABA, Mendoza, Córdoba y otras urbes, en las cuales se ha delimitado la exigencia de uso de casco, no circular a más de 25 o 30 km/h, la contratación de un seguro contra terceros y la prohibición de circular por veredas. Hay además una disposición 480/2020 de la ANSV con respecto a su uso. En San Miguel de Tucumán se aprobó una ordenanza en 2020, pero no se aplica, según el entonces edil Agustín Romano Norri. El director de Transporte, José María Mansilla, dijo que hay un vacío legal y que no hay registros de si estos vehículos participan en accidentes. Por su parte, un empresario que comercializa estos vehículos recomienda que no se los use en recorridos largos ni en avenidas, porque la infraestructura no es adecuada y hay mucho riesgo. Además, las arterias capitalinas tienen un pavimento desastroso para la circulación de vehículos chicos, ya sea monopatines o bicicletas.