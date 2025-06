Jannik Sinner: “Todavía pienso en los puntos perdidos en la final de Roland Garros”

Después de París, Sinner eligió refugiarse en lo más íntimo. Su familia y sus amigos fueron un sostén clave. “Estuve muy relajado. Hicimos una barbacoa, jugamos al ping-pong, cosas normales. Me gusta volver a casa cuando hay mucho ajetreo. Me siento seguro ahí. Ellos me conocen muy bien”, contó. “Ya he pasado algunas noches sin dormir, pero cada día va mejor. El tenis es importante, pero mi familia y mis amigos lo son aún más”, agregó.