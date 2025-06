Debut caliente: Boca Juniors arranca el Mundial de Clubes ante Benfica con varias sorpresas

La ausencia del goleador uruguayo es significativa. El desgarro en el gemelo que sufrió no le permitió llegar a tiempo y por eso Russo no lo arriesgará. Boca, que comparte el Grupo C con Bayern Múnich y Auckland City (ya goleado por los alemanes), deberá salir a sumar sin su capitán y sin aún haber parado un once definitivo en cancha. Aunque en conferencia de prensa no lo confirmó, las prácticas en la Barry University de Florida dejaron varias pistas.