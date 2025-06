Los jugadores que más ganan en el Mundial de Clubes: qué lugar ocupa Messi y la gran ausencia

Erling Haaland, delantero del Manchester City, completa el podio con USD 62 millones: 48 por su salario y premios, y 14 millones por publicidad. El noruego firmó el vínculo más largo en la historia de la Premier League y representa marcas como Nike, Clear y Beats by Dre. Detrás de él figura Vinicius Jr., atacante del Real Madrid, que percibe 55 millones de dólares (40 millones por el club y 15 por sponsors como Gatorade y Pepsi). Además, fue reconocido como el Jugador del Año por la FIFA en los premios The Best.