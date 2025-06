“Gracias por tantas alegrías”: el regalo de Franco Colapinto que dejó sin palabras a Lionel Messi

En cuanto a lo deportivo, el fin de semana no terminó con los resultados deseados para ninguno. El equipo de Messi empató con Al Ahly de Egipto y no logró imponer su juego en el inicio del certamen. Mientras tanto, Colapinto vivió una carrera irregular. Aunque arrancó desde el décimo puesto tras beneficiarse de sanciones a otros pilotos, no logró mantenerse en zona de puntos y finalizó 13° en Montreal.