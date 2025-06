Así está hoy Antonia, la hija mayor de Soledad Pastorutti, que cumplió 15 años

Tiempo atrás, “La Sole” había contado en una entrevista que tanto Antonia como su otra hija estudian piano, canto y danza. No obstante, fue sincera sobre las dificultades de su propio camino en la música: “Les digo que no significa que tengan que vivir del arte, y que no es fácil vivir del arte. Ellas ya me conocieron con una carrera hecha, pero siempre les remarco que no fue fácil”.