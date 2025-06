Desfile militar sin emoción: Trump quería un gran festejo

Para Shaun Dailey, que viajó desde la vecina Pensilvania, la parada militar es simplemente una oportunidad para honrar al Ejército el día en que Trump cumple 79 años. “Algunos dicen: oh, parece Corea del Norte, oh, parece Rusia porque Estados Unidos no celebra muchos desfiles militares (...), porque nos dicen que debemos avergonzarnos de quienes somos”, comentó el joven de 22 años. Este tenso clima político se palpó durante el desfile. Frente a una mujer que sostenía un cartel que decía “Salven Nuestra Democracia”, dos hombres desplegaron una pancarta con la leyenda “Trump para Rey”, con una foto del presidente republicano coronado.